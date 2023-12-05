У Керчі та Феодосії "дискотека": повідомляється про велику кількість вибухів

Місцеві мешканці заявили про десятки вибухів, Кримський міст перекрито

Невідомі безпілотники вночі 5 грудня атакували тимчасово окуповані Керч та Феодосію. Мешканці міст повідомили про велику кількість вибухів, а окупаційна "влада" відразу ж заявила про "роботу ППО".

Про це повідомляє низка українських та російських каналів у Telegram. Зокрема у Керчі місцеві мешканці заявили про щонайменше дев'ять вибухів у районі Аршинцеве та селища Войково.

В інших каналах Керчі пишуть, що вибухів було щонайменше п'ятнадцять. В деяких районах міста після масових вибухів повністю зникло світло.

У зв'язку з атакою тимчасово перекрито рух по незаконно зведеному окупантами Кримському мосту. Окупаційні гауляйтери вимагають від місцевих "зберігати спокій", те ж саме стосується тих, хто на свою голову вирішив їхати мостом.

"Тих, хто перебуває на мосту і в зоні догляду, просимо зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки", – повідомили у пресслужбі Кримського мосту.

Повідомляється також, що багато вибухів було чуто у Феодосії, в районі місцевої нафтобази. Місцеві мешканці в обох містах "дуже раді", кажуть, що кудись прилетіло та лають російських окупантів, які "нічому не вчаться".

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Нагадаємо, що у ніч проти 4 грудня у тимчасово окупованому Луганську невідомі безпілотники атакували нафтобазу. Після вибухів загорівся один з резервуарів.

Пізніше вдень 4 грудня у ЗСУ підтвердили вдалий удар по нафтобазі у Луганську, заявивши про знищення резервуарів з пальним для російських терористів.