Дрони атакували важливу ціль у Луганську: після прильоту спалахнула пожежа (фото, відео)

Місцеві жителі повідомили про декілька вибухів

У ніч проти 4 грудня у тимчасово окупованому Луганську невідомі безпілотники атакували нафтобазу. Після вибухів загорівся один з резервуарів.

Про це повідомляють російські Telegram-канали. Російські пропагандисти стверджують, що до атаки начебто причетні Збройні сили України.

Також зазначається, що ППО окупантів намагалася збити дрони-камікадзе. За даними російських пропагандистів, БПЛА продовжували атакувати нафтобазу вже під час того, як там спалахнула пожежа.

У місцевих чатах повідомили, що у місті було чути 5 вибухів. Також зазначається, що полум'я вдалося локалізувати.

Нагадаємо, 29 листопада в Брянську (рф), який перебуває на кордоні з Україною і нерідко страждає, стався приліт у склад безпілотників "Герань-2" (це ті ж іранські "шахеди"). Мешканці міста повідомляли про вибухи у районі телецентру.