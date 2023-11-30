Обстрілів поменшає? У російському Брянську приліт у склад "шахедів" (фото та відео)

Офіційні джерела мовчать

Увечері 29 листопада, в Брянську (рф), який перебуває на кордоні з Україною і нерідко страждає, стався приліт у склад безпілотників "Герань-2" (це ті ж іранські "шахеди"). Мешканці міста повідомляли про вибухи у районі телецентру.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали. Вони заявили, що склад начебто атакували українські безпілотники.

"У Брянську близько 18:12 стався приліт у склад безпілотників Герань-2. Жителі міста почули вибухи в районі телецентру. Попередньо склад був атакований українськими безпілотниками. Деталі про руйнування та постраждалих уточнюються", – йдеться у повідомленні.

Росіяни пишуть, що атака відбувалася кількома хвилями БПЛА. В результаті, заявляють вони, "зникло радіо і не працює Ростелеком". Вони обурюються, що нормально захищена ППО лише Москва. Атака потрапила на відео та сильно вразила того, хто його знімав.

Увага! На відео є ненормативна лексика

Варто зазначити, що станом на 10:45 30 листопада російська влада та офіційні джерела інцидент не прокоментували. Промовчав про нього зокрема і губернатор Брянської області олександр богомаз.

Як повідомляв "Телеграф", 12 жовтня, у Брянську пролунав вибух і спалахнула пожежа. Влада рф звинуватила Україну.