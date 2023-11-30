У військовій частині на Житомирщині знайшли золото і платину на мільйони гривень: звідки вони там

На військовому складі зберігалось ще й 60 кілограмів срібла

У військовій частині на Житомирщині працівники одного з відділів Міноборони виявили обладнання на мільйони гривень. Мова йде про мікросхеми з вмістом дорогоцінних металів.

Подробиці повідомили в Міністерстві оборони. Інформація з’явилася на сайті відомства.

Так, під час перевірки працівники Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна спільно з Департаментом аудиту Міноборони знайшли блоки з невідомим вмістом в двох гаражах на території військової частини.

Після огляду зʼясувалось, що, згідно з паспортними даними, в блоках — орієнтовно 50 тонн необлікованих плат з вмістом дорогоцінних металів:

▪️28 кілограмів золота

▪️60 кілограмів срібла

▪️590 грамів металів платинової групи

Згодом з’ясувалося, що ці плати не перебували на обліку військової частини. Хоча одним із завдань підрозділу було – зберігати це майно. Зараз встановлюється яким чином дорогоцінне майно зникло з обліку і чому зберігалося необлікованим.

Знайдені дорогоцінні плати (майно) знову поставлені на облік. Оціночна вартість – 65,66 мільйона гривень.

Матеріали внутрішнього аудиту будуть передані в правоохоронні органи для надання правової оцінки дій командира частини та притягнення його до відповідальності.

Раніше "Телеграф" писав, що Міноборони знайшло на розбитому ракетами складі півтора кіло золота.