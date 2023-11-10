За золото з небіжчиків тернополянину дали кілька років тюрми

Чоловік знімав з покійників золоті ланцюжки з хрестиками та персні

Співробітник тернопільської ритуальної служби отримав п’ять років ув’язнення за крадіжку дорогоцінностей з покійників. Він скоїв принаймні три такі крадіжки.

Про це у п’ятницю, 10 листопада, повідомляє Zaxid.net. Зазначається, що у суді чоловік розкаявся, але на вирок суду це не вплинуло.

За даними слідства, у лютому 2023 року водій приватної ритуальної служби перевозив двоє тіл тернополян, які загинули в ДТП. Чоловік на безлюдній вулиці зупинив автомобіль, переконався, що за ним ніхто не стежить, і зняв з покійників золоті ланцюжки із хрестиками.

"У червні цього ж року обвинувачений викрав перстень з руки померлого, коли перевозив його тіло з геріатричного будинку до моргу", – розповіла речниця Тернопільської обласної прокуратури Леся Долішня.

Однак родичі небіжчиків помітили, що з їх рідних зникли золоті прикраси і написали заяви в поліцію про зникнення цінних речей. Після розслідування і допиту свідків правоохоронці встановили особу крадія.

"Суд відбувся 8 листопада. Під час засідання прокурори довели, що саме обвинувачений викрав золоті прикраси. Загальна сума збитків – 32 тис. гривень", – додала Леся Долішня.

Зазначається, що у суді чоловік розкаявся, однак суддя Тернопільського міськрайонного суду не знайшов підстав для пом’якшення вироку. За публічного обвинувачення прокурорів тернополянина засудили до п’яти років позбавлення волі.

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