Крадіжка віку на Волині: дівчина в день закоханих вкрала 8 кг сала і тепер вирушить до в’язниці

На суді дівчина заперечувала свою провину

Жителька Ковеля Волинської області вкрала на вулиці у чоловіка сало, продала його, а на отримані за нього гроші купила алкоголь для розпиття зі своїми друзями. За це наступні п’ять років вона проведе за ґратами.

Інцидент трапився у День святого Валентина. 27-річна дівчина святкувала цю подію разом із компанією на автостанції. Раптом вона помітила поряд п’яного чоловіка, який спить на лавці, і пакет, у якому було майже 8 кг сала, і вкрала продукт. Про це йдеться у сюжеті на телеканалі "Аверс".

Після того, як чоловік прокинувся і помітив зникнення, він звернувся до поліції. У ході допиту приятелі обвинуваченої розповідали, що дівчина кілька разів відходила від компанії, а потім повернулася з пакетом сала та грошима. Компанія вирішила продати його купити алкоголь.

Хоча на суді дівчина заперечувала свою провину, її все ж таки визнали винною в крадіжці. Відповідно до рішення суду, їй було винесено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 років та 2 місяці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що з могили загиблого українського пілота із позивним "Джус" невідомі вкрали шеврони, які залишили там побратими воїна. У мережі піднялася хвиля обурень.