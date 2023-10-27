Кража века на Волыни: девушка в день влюбленных украла 8 кг сала и теперь отправится в тюрьму

На суде девушка отрицала свою вину

Жительница Ковеля Волынской области украла на улице у мужчины сало, продала его, а на полученные за него деньги купила алкоголь для распития со своими друзьями. За это следующие пять лет она проведет за решеткой.

Инцидент случился в День святого Валентина. 27-летняя девушка праздновала это событие вместе с компанией на автостанции. Вдруг она заметила рядом пьяного мужчину, спящего на лавочке, и пакет, в котором было почти 8 кг сала, и украла продукт. Об этом говорится в сюжете на телеканале "Аверс".

После того как мужчина проснулся и заметил пропажу, он обратился в полицию. В ходе допроса приятели обвиняемой рассказывали, что девушка несколько раз отходила от компании, а затем вернулась с пакетом сала и деньгами. Компания решила продать его, чтобы купить алкоголь.

Хотя на суде девушка отрицала свою вину, ее все же признали виновной в краже. Согласно решению суда, ей было вынесено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет и 2 месяца.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что с могилы погибшего украинского пилота с позывным "Джус" неизвестные украли шевроны, которые оставили там побратимы воина. В сети поднялась волна возмущений.