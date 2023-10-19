Девушка-подросток украла деньги и пересекла границу Украины: пограничники "объяснились", но легче не стало

В сети возмутились тому, как военнообязанного парня и несовершеннолетнюю девушку выпустили из страны

В Белгород-Днестровском районе Одесской области пропала 13-летняя Татьяна Круглая. Подросток похитила у родителей серьезную сумму долларов и пыталась сбежать за границу.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины. По информации местных Telegram-каналов, девочка хотела сбежать не одна, а вместе с парнем.

Ночью 16 октября школьница из Староказачья ушла из дома, захватив 24 тысячи долларов (около 870 тысяч гривен) у своих родителей. Вместе со своим 24-летним молодым человеком она решила сбежать в Молдову. Пара прошла украинскую границу, несмотря на то, что у парня гражданство Украины. Однако на молдавской границе начались проблемы и девушку вернули на территорию Украины.

По информации источников, близких к родителям девочки, парню все же удалось выехать из Украины. Судьба денег на данный момент неизвестна, как и точное местонахождения молодого человека.

Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в комментарии "Телеграфу" сообщил, что в ведомстве ничего не знают об этой ситуации.

"Во-первых, мне об этом ничего не известно. А во-вторых, разглашать информацию о пересечении границы мы не в праве. Я не знаю этой ситуации. Я впервые о ней слышу от вас, поэтому ничего пока еще не готов сказать" — сказал он.

Известная украинская журналист Зоя Казанжи отреагировала на ситуацию. Ее возмутил тот факт, что несовершеннолетняя девочка и парень призывного возраста без проблем перешли украинскую границу. Журналист предположила, что парень заплатил пограничникам за то, чтобы его выпустили из страны.

"У меня только один ответ на этот простой вопрос. Вы тоже знаете этот ответ. Где-то видела экспертные подсчеты: рынок услуг военкоматов (они сейчас по-другому называются) исчисляется в 3 миллиарда долларов. Видимо, есть предположение и относительно денег, которые крутятся на рынке пограничных услуг. Там тоже всё хорошо, думаю", — написала она.

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