Дівчина-підліток вкрала гроші та перетнула кордон України: прикордонники "об 'яснилися", але легше не стало

У мережі обурилися тому, як військовозобов’язаного хлопця та неповнолітню дівчину випустили з країни

У Білгород-Дністровському районі Одеської області зникла 13-річна Тетяна Кругла. Підліток викрала у батьків серйозну суму доларів та намагалася втекти за кордон.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції України. За інформацією місцевих Telegram-каналів, дівчинка хотіла втекти не одна, а разом із хлопцем.

Вночі 16 жовтня школярка зі Староказача пішла з дому, захопивши 24 тисячі доларів (близько 870 тисяч гривень) у своїх батьків. Разом зі своїм 24-річним хлопцем вона вирішила втекти до Молдови. Пара пройшла український кордон, попри те, що хлопець має громадянство України. Однак на молдавському кордоні почалися проблеми та дівчину повернули на територію України.

За інформацією джерел, близьких до батьків дівчинки, хлопцеві все ж таки вдалося виїхати з України. Доля грошей на цей час невідома, як і точне місцеперебування молодої людини.

Спікер Держприкордонслужби України Андрій Демченко у коментарі "Телеграфу" повідомив, що в відомстві нічого не знають про цю ситуацію.

"По-перше, мені про це нічого не відомо. А по-друге, розголошувати інформацію про перетин кордону ми не маємо права. Я не знаю цієї ситуації. Я вперше про неї чую від вас, тому нічого поки що не готовий сказати" — сказав він.

Відома українська журналістка Зоя Казанжі відреагувала на ситуацію. Її обурив той факт, що неповнолітня дівчинка та хлопець призовного віку без проблем перейшли український кордон. Журналіст припустила, що хлопець заплатив прикордонникам за те, щоб його випустили із країни.

"У мене тільки одна відповідь на це просте запитання. Ви теж знаєте цю відповідь. Десь бачила експертні підрахунки: ринок послуг військкоматів (вони зараз по-іншому називаються) обчислюється у 3 мільярди доларів. Мабуть, є припущення щодо грошей, які крутяться на ринку прикордонних послуг. Там теж все добре, думаю", — написала вона.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві вихователька дитсадка побила дитину. На шиї у дитини величезні рани, які жінка намагалася замаскувати.