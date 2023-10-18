"Дитина могла померти": вихователька в дитсадку Київа жорстко побила дівчинку (відео)

Поліція вже розслідує інцидент

У столиці розгорівся скандал у державному дитячому садочку № 513 Голосіївського района. Батьки звинуватили виховательку у жорстокому побитті дитини, яка повернулася додому із саднами та гематомами на шиї.

Про інцидент розповіла мати дівчинки Анастасія Настека. Фото ушкоджень на тілі дівчинки вона виклала у групі "БАТЬКИ SOS" у Facebook.

"Дитину побила вихователь ясельної групи дитячого садочку № 513 Нікітіна Світлана Федорівна. Гематоми на шиї, які вихователь намагалась замазати зеленкою, підтвердила, що це вона випадково нігтями, навіть не відвела у медпункт", — написала жінка.

Мати дитини зазначила, що справа уже в поліції. Побої з дитини зняли. "Судмедексперт сказав, що так можна переламати хрящ і дитина може померти. Дитя розказує і показує як саме її била вихователь. Адвокат є, справа ведеться", — написала вона й прикріпила фото дитини із травмами на шиї.

В поліції Київа інформацію підтвердили. Правоохоронці зазначили, що за фактом нанесення тілесних ушкоджень дитині розпочато кримінальне провадження.

Для з’ясування всіх обставин події та роботи з родиною були також залучені співробітники ювенальної поліції (безпосередньо займається профілактикою правопорушень серед дітей – ред.,).

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження. Після отримання результатів експертизи можлива перекваліфікація правопорушення. Триває слідство.

Раніше "Телеграф" повідомив, що "Слуги народу" побили чоловіка у Києві.