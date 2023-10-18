"Ребенок мог умереть": воспитательница в детском саду Киева жестко избила девочку (видео)

Полиция уже расследует инцидент

В столице разгорелся скандал в государственном детском саду №513 Голосеевского района. Родители обвинили воспитательницу в жестоком избиении ребенка, вернувшегося домой с ссадинами и гематомами на шее.

Об инциденте рассказала мать девочки Анастасия Настеко. Фото повреждений на теле девочки она выложила в группе "РОДИТЕЛИ SOS" в Facebook.

"Ребенка избил воспитатель ясельной группы детского сада № 513 Никитина Светлана Федоровна. Гематома на шее, которые воспитатель пыталась замазать зеленкой, подтвердила, что это она случайно ногтями, даже не отвела в медпункт", — написала женщина.

Мать ребенка отметила, что дело уже в полиции. Побои с ребенка сняли. "Судмедэксперт сказал, что так можно переломить хрящ и ребенок может умереть. Ребенок рассказывает и показывает как именно его избивал воспитатель. Адвокат есть, дело ведется", — написала она и прикрепила фото ребенка с травмами на шее.

В полиции Киева информацию подтвердили. Правоохранители отметили, что по факту нанесения телесных повреждений ребенку начато уголовное производство.

Для выяснения всех событий происшествия и работы с семьей были также привлечены сотрудники ювенальной милиции (непосредственно занимается профилактикой правонарушений посреди детей – ред.,).

Ведомости по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 125 Уголовного кодекса Украины — умышленное легкое телесное повреждение. После получения результатов экспертизы возможна переквалификация правонарушения. Продолжается следствие.

Ранее "Телеграф" сообщил, что "Слуги народа" избили мужчину в Киеве.