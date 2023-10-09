В Киеве новое самоубийство подростков: с крыши бросились две девочки, пишут в сети

В Киеве произошло очередное двойное самоубийство. Погибшими снова стали подростки.

Об этом сообщает известный украинский журналист Константин Андриюк. По его данным, инцидент произошел на Троещине. Там две 17-летние девушки погибли в результате падения с крыши недостроенного ЖК "Днепровские башни".

На место событий уже прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они установят все детали гибели подростков.

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