В Киеве новое самоубийство подростков: с крыши бросились две девочки, пишут в сети
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
В Киеве произошло очередное двойное самоубийство. Погибшими снова стали подростки.
Об этом сообщает известный украинский журналист Константин Андриюк. По его данным, инцидент произошел на Троещине. Там две 17-летние девушки погибли в результате падения с крыши недостроенного ЖК "Днепровские башни".
На место событий уже прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они установят все детали гибели подростков.
Новость дополняется…