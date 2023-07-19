Вместо отпуска – похороны: нацгвардеец вернулся домой в гробу, родные не верят в самоубийство

Командование воинской части утверждает, что Богдан Говорухин застрелился

В Днепропетровской области во время обычного дежурства на блокпосту застрелился боец Нацгвардии Украины (НГУ) Богдан Говорухин. По версии командования части, 24-летний мужчина покончил с собой, но его семья уверена, что такое объяснение лишь попытка скрыть преступление.

Какое именно – родные нацгвардейцы надеются узнать, привлекая к делу юриста и предав огласке историю. О подробностях трагедии узнавал "Телеграф".

В свидетельстве о смерти "потерялись" телесные повреждения

Богдан Говорухин из Кропивницкого служил в НГУ с 2020 года, когда был призван на службу после окончания учебы в вузе. Впоследствии подписал контракт и успел побывать в зоне АТО/ООС, впервые – в конце осени 2021 года, затем после ротации вернулся туда в 2022 году. Полномасштабная война застала его на Донбассе, но в конце марта подразделение вывели в Днепропетровскую область.

"Богдан нес службу на блокпостах, в последнее время в одном из сел Новомосковского района, – рассказал отец нацгвардейца Владимир Павлович. – Говорили мы с ним нечасто, в основном переписывались. В последний раз это было днем 12 июня. Жена поинтересовалась, как дела у сына, он ответил "Нормально". Она еще переспросила, не отменяется ли отпуск, который должен был начаться с 19 июня, Богдан написал, что нет. Поэтому мы надеялись, что он через несколько дней будет дома. А уже на следующее утро нам позвонили из воинской части и сообщили, что сын совершил суицид. Якобы ему на посту стало плохо, он пошел в блиндаж принять таблетку и там застрелился".

В последней переписке Богдан сообщил маме, что отпуск будет по плану.

Отец отмечает, что такой поступок со стороны сына был маловероятным. Накануне тот был в привычном настроении, не жаловался на проблемы или неприятности. Сводная сестра погибшего Марина Говорухина, вынесшая историю брата на всеобщее обозрение, обнародовав ее в соцсетях, также отмечает: Богдан был уравновешен, а к службе относился ответственно.

"Это было его сознательное решение пойти служить, он никогда не говорил, что хочет вернуться и сидеть дома, – говорит Марина. – Он не новичок, имеет боевой опыт, поэтому его нельзя назвать эмоционально нестабильным. Вообще он очень спокойный, здравомыслящий человек, с хорошим чувством юмора. К тому же оставалось несколько дней до отпуска, которого он очень ждал".

Но вместо радости от встречи с сыном и братом после разлуки родные были вынуждены оплакивать его на похоронах. Кстати, гроб с телом Богдана в Кропивницкий привезли уже 14 июня.

"В извещении о смерти за подписью начальника в/ч 3036 НГУ Евгения Шульги отмечено: Богдан, "находясь в блиндаже, совершил завершенную попытку суицида путем совершения выстрела в подбородок из табельного огнестрельного оружия, – обращает внимание Владимир Павлович. – А во врачебном свидетельстве о смерти среди причин наступившей мгновенно смерти указано огнестрельное сквозное ранение головы и размозжение черепа. Но там не указаны другие телесные повреждения, которые мы увидели на теле сына, а именно: перебитая переносица и уши, синяки на лбу, еще один прямоугольной формы на бицепсе, как от удара тупым предметом. А главное, что фактически был выстрел в шею, а не в подбородок. Поэтому возникает вопрос, мог ли сын с описанными травмами сам попасть в себя таким способом".

В свидетельстве о смерти врач спутал месяц и не отметил телесные повреждения, которые увидели на теле сына родители

По словам отца погибшего нацгвардейца, никаких объяснений об обстоятельствах трагедии от воинской части он не услышал, равно как и слов сострадания.

"Да, гроб обеспечили, привезли в нем сына, венок от побратимов, да и все, даже зарплату его последнюю еще не выплатили, – отмечает Владимир Павлович. – На похоронах народа было много, а представитель части вместе с капелланом, простояли в стороне. Такое впечатление, что у них была одна задача, убедиться, что сына точно похоронили и никто ни в чем не будет разбираться. Я сам подошел потом к этому военному священнику, тот мне сказал, что сын к нему не обращался, будто все было нормально. На этом все".

"Точно знаю, не мог Богдан совершить суицид"

Родные Богдана решили разобраться, что все-таки с ним произошло, потому что версию с самоубийством отвергают. Сейчас юрист от их имени ведет переписку с воинской частью и структурами, которые должны заниматься расследованием дела о гибели нацгвардейца.

"По факту смерти Богдана открыто уголовное производство по статье "доведение до самоубийства". На первом этапе мы добиваемся, чтобы меня признали в нем потерпевшим, – объясняет Владимир Павлович. – Без обретения этого статуса ни я, ни адвокат не имеем возможности знакомиться с материалами делами, заявлять ходатайство следователю о проведении, в частности, эксгумации и судебно-медицинской экспертизы для определения причин смерти, а также баллистической экспертизы".

По словам родных Богдан был уравновешенным и не имел оснований покончить с собой.

Отец погибшего также отмечает, что в частных разговорах военные говорят, что в в/ч 3036 НГУ не очень хорошая слава. Якобы там не впервые случаются суициды, но никаких подтверждений по этому поводу у него нет. Не попадали такие истории и в прессу.

Зато у всех на слуху была трагедия на заводе "Южмаш", где в начале 2022 года нацгвардеец Артемий Рябчук расстрелял сослуживцев. Он также служил в Днепре, но в части 3021 и именно там, по данным медиа, произошло минимум два самоубийства за последние годы. В 2018 году во время несения службы на том же заводе покончил с собой Мансур Вержаковский, а через год с простреленной головой в части нашли Андрея Кибу. Журналисты "Громадского" нашли бывших военных, которые рассказывали об издевательствах старших по званию над подчиненными, унижениях и оскорблениях в этом подразделении Нацгвардии.

Происходило ли что-то подобное в в/ч 3036 – пока неизвестно, о смерти нацгвардейца нет ни упоминания ни на официальных страницах подразделения, ни специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

"Мне позвонил заместитель командира воинской части и сообщил, что по факту гибели сына проводится служебное расследование (это произошло после того, как история получила огласку. – Авт.), – отмечает Владимир Павлович. – Но будет ли возможность с ним ознакомиться? И какими будут результаты? Не было возможности и пообщаться с кем-то из побратимов Богдана, потому что лично мы никого не знали, да и кто позволит поговорить? Поэтому пока контуры того, что предшествовало трагедии и что именно произошло в тот день, когда умер сын, не вырисовываются даже примерно. Но одно точно знаю, не мог Богдан совершить суицид, не было у него какой-либо психологической травмы или нестабильного состояния. Это исключено. Я склоняюсь к мнению, что было совершено убийство, но должны быть проведены все экспертизы и только тогда можно будет утверждать что-то окончательно ".

Семья Богдана Говорухина выражает надежду, что резонанс, приобретаемый делом, поможет не спустить его на тормозах, а виновные в смерти нацгвардейца будут установлены и привлечены к ответственности.

"Убеждена, что такие случаи в армии, особенно во время войны, должны расследоваться особенно тщательно. И в случае выявления нарушений виновные лица должны нести наказание", – подчеркивает сестра погибшего Марина Говорухина.

*"Телеграф" в свою очередь будет следить за ходом расследования и сообщит о его результатах.