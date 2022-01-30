На Херсонщине простились с тремя убитыми "днепровским стрелком" бойцами (фото)
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Нацгвардия выразила соболезнования родственникам и близким погибших.
В Херсонской области попрощались с тремя нацгвардейцами, которые погибли во время стрельбы на территории завода "Южмаш" в Днепре.
Об этом информирует пресс-служба НГУ.
"Военнослужащие похоронены в населенных пунктах, где они родились и выросли, где живут их родители", — сказано в сообщении.
Похороны Александра Буганова прошли в Подокалицовке, в Каховке попрощались с Леонидом Черником, а в Олешках с Артемом Левкивским.
Отмечается, что на похоронах присутствовали сослуживцы, родственники, друзья и сотни местных жителей.
Как сообщалось ранее, в ночь на 27 января военнослужащий Артемий Рябчук расстрелял сослуживцев на территории завода ЮМЗ в Днепре. Пятеро из них погибли на месте, еще пять получили ранения.
Он смог покинуть территорию завода и выехать в село Подгорное, но затем решил сдаться правоохранителям.
После произошедшего глава Нацгвардии Николай Балан заявил, что написал рапорт об отставке.
Суд избрал для Рябчука меру пресечения в виде содержания в СИЗО до 27 марта. За содеянное ему грозит пожизненное заключение.
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