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На Херсонщине простились с тремя убитыми "днепровским стрелком" бойцами (фото)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Прощание с погибшими в Днепре бойцами НГУ Новость обновлена 30 января 2022, 17:49
Прощание с погибшими в Днепре бойцами НГУ

Нацгвардия выразила соболезнования родственникам и близким погибших.

В Херсонской области попрощались с тремя нацгвардейцами, которые погибли во время стрельбы на территории завода "Южмаш" в Днепре.

Об этом информирует пресс-служба НГУ.

"Военнослужащие похоронены в населенных пунктах, где они родились и выросли, где живут их родители", — сказано в сообщении.

Похороны Александра Буганова прошли в Подокалицовке, в Каховке попрощались с Леонидом Черником, а в Олешках с Артемом Левкивским.

Отмечается, что на похоронах присутствовали сослуживцы, родственники, друзья и сотни местных жителей.

Прощание с погибшими в Днепре нацгвардейцами
Прощание с погибшими в Днепре нацгвардейцами

Как сообщалось ранее, в ночь на 27 января военнослужащий Артемий Рябчук расстрелял сослуживцев на территории завода ЮМЗ в Днепре. Пятеро из них погибли на месте, еще пять получили ранения.

Он смог покинуть территорию завода и выехать в село Подгорное, но затем решил сдаться правоохранителям.

После произошедшего глава Нацгвардии Николай Балан заявил, что написал рапорт об отставке.

Суд избрал для Рябчука меру пресечения в виде содержания в СИЗО до 27 марта. За содеянное ему грозит пожизненное заключение.

Теги:
#Херсонская область #Днепр #Нацгвардия #Артемий Рябчук
Прощание с погибшими в Днепре бойцами НГУ
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