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На Херсонщині попрощалися із трьома вбитими "дніпровським стрільцем" бійцями (фото)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Прощання із загиблими у Дніпрі бійцями НГУ Новина оновлена 30 січня 2022, 17:49
Прощання із загиблими у Дніпрі бійцями НГУ

Нацгвардія висловила співчуття родичам та близьким загиблих.

На Херсонщині попрощалися з трьома нацгвардійцями, які загинули під час стрілянини на території заводу "Південмаш" у Дніпрі.

Про це інформує пресслужба НГУ.

"Військовослужбовці поховані в населених пунктах, де вони народилися і виросли, де живуть їхні батьки", — йдеться у повідомленні.

Похорон Олександра Буганова пройшов у Підокалицівці, в Каховці попрощався з Леонідом Черником, а в Олешках з Артемом Левківським.

Зазначається, що на похороні були присутні товариші по службі, родичі, друзі та сотні місцевих жителів.

Прощання із загиблими у Дніпрі нацгвардійцями
Прощання із загиблими у Дніпрі нацгвардійцями

Як повідомлялося раніше, у ніч на 27 січня військовослужбовець Артемій Рябчук розстріляв товаришів по службі на території заводу ПМЗ у Дніпрі. П’ятеро з них загинули на місці, ще п’ять отримали поранення.

Він зміг залишити територію заводу та виїхати до села Підгірне, але потім вирішив здатися правоохоронцям.

Після того, що сталося, голова Нацгвардії Микола Балан заявив, що написав рапорт про відставку.

Суд обрав для Рябчука запобіжний захід у вигляді утримання в СІЗО до 27 березня. За скоєне йому загрожує довічне ув’язнення.

Теги:
#Херсонська область #Дніпро #Нацгвардія #Артемій Рябчук
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