Обвиняют в халатности: глава Нацгвардии сложил полномочия после стрельбы в Днепре

ГБР открыло производство о служебной халатности.

Глава Национальной гвардии Украины Николай Балан после стрельбы в Днепре подал в отставку.

Об этом он сказал на брифинге в Днепре, пишет "Суспільне".

Балан сообщил, что после того, как узнал о случившемся, он написал рапорт на имя главы МВД и ходатайство президенту Украины о сложении полномочий.

Тем временем в Госбюро расследований заявили, что по факту расстрела нацгвардейцев было открыто уголовное производство о служебной халатности руководства НГУ, которая могла стать причиной трагедии в Днепре.

"Производство открыто по статье о халатном отношении к служебным обязательствам, которые стали причиной тяжелых последствий", — сказали в ГБР.

Там также пообещали провести расследование не только обстоятельств преступления, но и условий, при которых он стал возможным.

Как сообщалось ранее, в ночь на 27 января на территории Южного машиностроительного завода в Днепре 21-летний Артемий Рябчук взял оружие и вошел с ним помещение, где находились около 20 нацгвардейцев и открыл по ним огонь.

Пять человек погибли на месте, а еще пять получили ранения.

Сам же Рябчук скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан в селе Подгорном. В сети появилась информация, что он неоднократно становился жертвой буллинга, а потому на дело пошел осознано. Сам он в совершенном не раскаивается.