Массовый расстрел военных в Днепре: стало известно, из-за чего Рябчук мог взять в руки оружие

Спецкомиссия считает, что стрельба произошла не из-за внеуставных отношений, однако результаты расследования передадут в ГБР

Известны первые результаты расследования, которые проводят в связи с расстрелом солдатом Артемием Рябчуком на "Южмаше" 10-ти сослуживцев, пятеро из которых погибли. Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил, что привело к трагедии в Днепре.

На своей странице в "Фейсбуке" чиновник сообщил три новости. Первая из них — спецкомиссия выявила факты внеуставных отношений в воинской части, где служил стрелок Рябчук. Их вскоре передадут в ГБР. Однако, по словам Енина, о мотивах расстрела установленные внеуставные отношения никак не свидетельствуют. А вот то, что организация несения службы была нарушена, как раз таки и могло стать причиной массового убийства.

"Комиссией выявлено нарушение порядка и организации несения службы, что и привело к трагедии. Нарушен порядок доступа в комнату хранения оружия. Зафиксировано отсутствие контроля за замыканием ставницы для оружия, которая должна быть должным образом замкнута. Также вызывает вопрос качество инструктажа перед заступлением в наряд и пренебрежение медицинским обеспечением военнослужащих – ряд медикаментов в аптечке отсутствовал", — говорит Енин.

Третья новость чиновника — хорошая: все пятеро раненых на "Южмаше" идут на поправку, некоторых уже перевели из реанимации в обычные палаты.

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Как сообщалось ранее, стрельба на территории ЮМЗ в Днепре произошла в ночь на 27 января. Тогда 21-летний Артемий Рябчук открыл огонь по сослуживцам, убив пятерых из них и ранив еще пятерых.

После этого он скрылся с места преступления и смог выехать в соседнее село. Однако дальше убегать он не стал и вызвал полицию, после чего сдался.

Рябчука обвиняют сразу по трем статьям: убийство, дезертирство и хищение оружия. За содеянное он может получить пожизненное заключение.

Суд принял ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога до 27 марта.