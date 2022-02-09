Масовий розстріл військових у Дніпрі: стало відомо, через що Рябчук міг взяти у руки зброю

Спецкомісія вважає, що стрілянина відбулася не через позастатутні відносини, проте результати розслідування передадуть до ДБР

Відомі перші результати розслідування, які проводять у зв’язку з розстрілом солдатом Артемієм Рябчуком на "Південмаші" 10 товаришів по службі, п’ятеро з яких загинули. Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін повідомив, що спричинило трагедію у Дніпрі.

На своїй сторінці у "Фейсбуці" чиновник повідомив три новини. Перша з них — спецкомісія виявила факти позастатутних відносин у військовій частині, де служив стрілець Рябчук. Їх незабаром передадуть до ДБР. Проте, за словами Єніна, про мотиви розстрілу встановлені позастатутні відносини не свідчать. А ось те, що організацію несення служби було порушено, таки могло стати причиною масового вбивства.

"Комісією виявлено порушення порядку та організації несення служби, що й призвело до трагедії. Порушено порядок доступу до кімнати зберігання зброї. Зафіксовано відсутність контролю за замиканням ставниці для зброї, яка має бути належним чином замкнута. Також викликає питання якість інструктажу перед заступом у наряд та нехтування медичним забезпеченням військовослужбовців – низка медикаментів в аптечці була відсутня", — говорить Єнін.

Третя новина чиновника — хороша: усі п’ятеро поранених на "Південмаші" йдуть на поправку, декого вже перевели з реанімації до звичайних палат.

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Як повідомлялося раніше, стрілянина на території ПМЗ у Дніпрі сталася в ніч на 27 січня. Тоді 20-річний Артемій Рябчук відкрив вогонь по товаришах по службі, вбивши п’ятьох з них і поранивши ще п’ятьох.

Після цього він втік з місця злочину та зміг виїхати до сусіднього села. Проте далі тікати не став і викликав поліцію, після чого здався.

Рябчука звинувачують одразу за трьома статтями: вбивство, дезертирство та розкрадання зброї. За вчинене він може отримати довічне ув’язнення.

Суд прийняв йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави до 27 березня.