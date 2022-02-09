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"Встати я більше не змогла": поранена Рябчуком дівчина вперше розповіла, як він розстрілював військових

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
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Жанна постраждала більше за інших Новина оновлена 09 лютого 2022, 07:57
Жанна постраждала більше за інших

Військова зізнається, що не знала стрільця і того фатального дня на "Південмаші" її могло і не бути

Військовослужбовець Нацгвардії Жанна Шарова, яка постраждала найбільше під час стрілянини на території Південного машинобудівного заводу в Дніпрі, яку влаштував 20-річний нацгвардієць Артемій Рябчук, вперше розповіла про те, що сталося. Дівчина, яка знаходилася на посту на об’єкті, що охороняється, пам’ятає, як стрілець випустив у неї три кулі з автомата і навіть здогадується, навіщо.

"Він націлився на мене, тому що я могла доповісти у військову частину про обстановку, тому що у мене на посту була радіостанція і я запросто могла про все доповісти. Але я не змогла цього зробити, тому що він попрямував до мене і вистрілив. Встати я більше не змогла", — згадує Жанна, яку цитує "Сегодня".

22-річна Жанна Шарова
22-річна Жанна Шарова

Як і багато інших жертв розстрілу, 22-річна дівчина не була знайома з Рябчуком. Більше того, того фатального дня її могло і не бути на охоронюваному НГУ "Південмаші": за словами Жанни, у варту вона потрапляла вкрай рідко.

Наразі медики, які раніше не давали прогнозів на майбутнє для найтяжчої потерпілої, кажуть, що Жанна ходитиме. Їй вирізали частину пошкодженого кишківника, і хоч від кулі постраждав хребет, медики вже відновили рухову функцію ніг. Жанна одужує і працює з психологами, які допомагають пережити подію.

Як повідомлялося раніше, стрілянина на території ПМЗ у Дніпрі сталася в ніч на 27 січня. Тоді 21-річний Артемій Рябчук відкрив вогонь по товаришах по службі, вбивши п’ять з них і поранивши ще п’ятьох.

Після цього він втік з місця злочину та зміг виїхати до сусіднього села. Проте далі тікати не став і викликав поліцію, після чого здався.

Рябчука звинувачують одразу за трьома статтями: вбивство, дезертирство та розкрадання зброї. За скоєне він може отримати довічне ув’язнення.

Суд прийняв йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави до 27 березня.

Теги:
#Дніпро #Розстріл #Нацгвардія #Артемій Рябчук
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