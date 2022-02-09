"Встать я больше не смогла": раненная Рябчуком девушка впервые рассказала, как он расстреливал военных

Военная признается, что не знала стрелка и в тот роковой день на "Южмаше" ее могло и не быть

Военнослужащая Нацгвардии Жанна Шарова, сильно пострадавшая при стрельбе на территории Южного машиностроительного завода в Днепре, которую устроил 20-летний нацгвардиец Артемий Рябчук, впервые рассказала о произошедшем. Девушка, которая находилась на посту в карауле на охраняемом объекте, помнит, как стрелок выпустил в нее три пули из автомата и даже догадывается, зачем.

"Он нацелился на меня, потому что я могла доложить в военную часть про обстановку, потому что у меня на посту была радиостанция и я запросто могла обо всем доложить. Но я не смогла этого сделать, потому что он направился ко мне и выстрелил. Встать я больше не смогла", — вспоминает Жанна, которую цитирует "Сегодня".

22-летняя Жанна Шарова

Как и многие другие жертвы расстрела, 22-летняя девушка не была знакома с Рябчуком. Более того, в тот роковой день ее могло и не быть на охраняемом НГУ "Южмаше": по словам Жанны, в караул она попадала крайне редко.

Сейчас медики, которые ранее не давали прогнозов на будущее для самой тяжелой пострадавшей, говорят, что Жанна будет ходить. Ей вырезали часть поврежденного кишечника, и хоть от пули пострадал позвоночник, медики уже возобновили двигательную функцию ног. Жанна идет на поправку и работает с психологами, которые помогают пережить произошедшее.

Как сообщалось ранее, стрельба на территории ЮМЗ в Днепре произошла в ночь на 27 января. Тогда 21-летний Артемий Рябчук открыл огонь по сослуживцам, убив пятерых из них и ранив еще пятерых.

После этого он скрылся с места преступления и смог выехать в соседнее село. Однако дальше убегать он не стал и вызвал полицию, после чего сдался.

Рябчука обвиняют сразу по трем статьям: убийство, дезертирство и хищение оружия. За содеянное он может получить пожизненное заключение.

Суд принял ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога до 27 марта.