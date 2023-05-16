В Одессе двойняшки умерли, поев овощей с рынка: мать вызывала им врача с ОLX

Мальчик умер у матери на руках, а девочка — спустя семь часов в реанимации

В Одессе умерли четырёхлетние двойняшки из семьи переселенцев из Херсона. Накануне малышам стало плохо после употребления купленных на местном рынке овощей. Заметив неважное состояние детей их мать вызвала детского врача по объявлению на ОLX, а уже спустя некоторое время мальчик умер у матери на руках, а девочка — через несколько часов в реанимационном отделении.

Об этом сообщает издание "Антикор", ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Так, в ночь на 14 мая в полицию поступило сообщение от работника скорой помощи, который сообщил о смерти мальчика 2018 года рождения и его сестры, умершей через семь часов.

Следствие установило, что за день до трагедии мама двойняшек купила на одесском рынке "Привоз" овощи. Вечером того же дня женщина дала их ни ужин своим детям. Далее у малышей началась рвота и сильные боли в животах.

Мать вызвала детям врача по объявлению на ОLX

Утром следующего дня мать приняла решение вызвать на дом детского врача, найдя соответствующее объявление на сайте ОLX. Примерно в 13:00 к ним домой пришла женщина по имени Анна, осмотрела детей и сделал укол препарата "Церукал". Отмечается, что доза была вычислена исходя из массы тела каждого ребенка.

"После укола рвота прекратилась, однако еду дети так и не употребляли, а пили только очищенную негазированную воду. Уже ночью мальчик попросил маму помочь ему пойти в туалет. Когда женщина увидела, что ребенок очень слаб и двигается с большими усилиями, то вызвала скорую помощь, которую ожидала в течение 5-7 минут, держа сына на руках. За несколько минут до приезда медицинских работников ребенок перестал дышать. Работники скорой помощи пытались провести реанимационные мероприятия, однако мальчик к тому времени уже был мертвым. В свою очередь дочку Татьяны доставили в Одесскую областную детскую клиническую больницу с диагнозом "отравление неизвестным веществом", в тяжелом состоянии, где она также умерла", — сообщил источник издания в правоохранительных органах.

Комментарии полиции Одесской области

В пресс-службе Главного управления полиции Одесской области подтверждают информацию об этом происшествии. Предварительной причиной смерти детей стало отравление неизвестным веществом.

Информацию об обстоятельствах смерти двойняшек сотрудники полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований с отметкой "несчастный случай" и "ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником".

Отмечается, что в рамках начатых производств будет проведен ряд экспертиз, в частности, судебно-медицинские, которые установят причину смерти детей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известного в Украине производителя яиц стали обвинять в отравлении киевлян.