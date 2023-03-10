Может вызвать масштабную эпидемию: в Украину завезли продукты, зараженные опасным вирусом

Норовирус, отличается высокой заразностью и стойкостью

В Украину снова попали опасные продукты питания. Теперь украинцев предупреждают о морепродуктах из Франции, которые оказались заражены норовирусом.

Об этом сообщается на странице Николаевской районной госадминистрации.

Речь идет об устрицах Crassostrea gigas, производителем которых является французская компания Les jardins ostréicoles de tatihou.

"Поступило сообщение RASFF от 02.03.2023 № 2023.1260-fup 4 относительно выявления норовируса в устрицах (Crassostrea gigas), экспортировавшихся из Франции (производитель: Les jardins ostréicoles de tatihou, France; упаковщик: Friulpesca ООО "МЕТРО Кэш энд Керри Украина", проспект Петра Григоренко, 43, г. Киев)", — говорится в сообщении.

Чем опасен норовирус

Норовирус (другие названия – вирус Норуолк (Норфолк) – одна из самых распространенных причин желудочно-кишечных инфекций вирусного происхождения. Норовирус, отличающийся высокой заразностью и стойкостью, способен вызвать масштабные эпидемии. К нему восприимчивы все, независимо от возраста и пола. Он спокойно выдерживает. даже сильные перепады температур и не реагирует на множество дезинфицирующих средств. Иммунитет после перенесенной инфекции не устойчив, сохраняется от полугода до двух лет (обычно 6-8 недель), но даже в течение этого времени можно заболеть другим штаммом Норовируса.

Напомним, ранее мы писали, что в Украину завезли смертельно опасный рис.

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