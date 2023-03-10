Може спричинити масштабну епідемію: в Україну завезли продукти, заражені небезпечним вірусом

Норовірус, відрізняється високою заразністю та стійкістю

В Україну знову потрапили небезпечні продукти харчування. Тепер українців попереджають про морепродукти з Франції, які заражені норовірусом.

Про це повідомляється на сторінці Миколаївської районної держадміністрації.

Йдеться про устриці Crassostrea gigas, виробником яких є французька компанія Les jardins ostréicoles de tatihou.

"Надійшло повідомлення RASFF від 02.03.2023 № 2023.1260-fup 4 стосовно виявлення норовірусу в устрицях (Crassostrea gigas), що експортувалися з Франції (виробник: Les jardins ostréicoles de tatihou, France; пакувальник: Friulpesca SRL, Italy) до України (одержувач: ТзОВ "МЕТРО Кеш енд Кері Україна", проспект Петра Григоренка, 43, м. Київ)", — йдеться у повідомленні.

Чим небезпечний норовірус

Норовірус (інші назви — вірус Норуолк (Норфолк) — одна з найпоширеніших причин шлунково-кишкових інфекцій вірусного походження. Норовірус, який відрізняється високою заразністю і стійкістю, здатний викликати масштабні епідемії. До нього сприйнятливі всі, незалежно від віку і статі. Він спокійно витримує навіть сильні перепади температур і не реагує на безліч дезінфікуючих засобів. Імунітет після перенесеної інфекції не стійкий, зберігається від півроку до двох років (зазвичай 6-8 тижнів), але навіть протягом цього часу можна захворіти іншим штамом Норовірусу.

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