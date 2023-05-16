В Одесі двійнята померли, поївши овочів з ринку: мати викликала їм лікаря з ОLX

Хлопчик помер у матері на руках, а дівчинка через сім годин у реанімації

В Одесі померли чотирирічні двійнята із родини переселенців із Херсона. Напередодні малечі стало погано після вживання куплених на місцевому ринку овочів. Помітивши поганий стан дітей їхня мати викликала дитячого лікаря за оголошенням на OLX, а вже через деякий час хлопчик помер у матері на руках, а дівчинка — через кілька годин у реанімаційному відділенні.

Про це повідомляє видання "Антикор", посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах.

Так, у ніч на 14 травня до поліції надійшло повідомлення від працівника швидкої допомоги, який повідомив про смерть хлопчика 2018 року народження та його сестри, яка померла за сім годин.

Слідство встановило, що за день до трагедії мама двійнят купила на одеському ринку "Привоз" овочі. Увечері того ж дня жінка дала їх не вечерю своїм дітям. Далі у малюків почалося блювання та сильні болі в животах.

Мати викликала дітям лікаря за оголошенням на OLX

Вранці наступного дня мати вирішила викликати додому дитячого лікаря, знайшовши відповідне оголошення на сайті OLX. Приблизно о 13:00 до них додому прийшла жінка, на ім'я Ганна, оглянула дітей та зробив укол препарату "Церукал". Зазначається, що дозу було обчислено виходячи з маси тіла кожної дитини.

"Після уколу блювота припинилася, проте їжу діти так і не вживали, а пили лише очищену негазовану воду. Вже вночі хлопчик попросив маму допомогти йому піти в туалет. Коли жінка побачила, що дитина дуже слабка і рухається з великими зусиллями, то викликала швидку допомогу. За кілька хвилин до приїзду медичних працівників дитина перестала дихати, працівники швидкої допомоги намагалися провести реанімаційні заходи, проте хлопчик на той час вже був мертвим. Одеську обласну дитячу клінічну лікарню з діагнозом "отруєння невідомою речовиною", у тяжкому стані, де вона також померла", — повідомило джерело видання в правоохоронних органах.

Коментарі поліції Одеської області

У пресслужбі Головного управління поліції Одеської області підтверджують інформацію про цю подію. Попередньою причиною смерті дітей стало отруєння невідомою речовиною.

Інформацію про обставини смерті двійнят співробітники поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань з позначкою "нещасний випадок" та "неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником".

Зазначається, що в рамках розпочатих проваджень буде проведено низку експертиз, зокрема судово-медичні, які встановлять причину смерті дітей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомого в Україні виробника яєць почали звинувачувати в отруєнні киян.