Офшор та ухилення від податків: у чому замішаний виробник яєць, якого звинуватили у отруєнні киян

Як виявилася фірма, економить на податках до державного бюджету.

Багато киян і не тільки переполошилися через спалах отруєнь, причиною яких могли бути яйця відомої фірми. Одним із постраждалих у мережі кафе виявився відомий бізнесмен Андрій Ставцінер, який і вказав на можливу "вину" компанії-постачальника яєць ТМ "Ясенсвіт".

І хоч його слова поспішив спростувати керівник управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан, "Телеграф" вирішив детальніше придивитися до фірми "Ясенсвіт" та її власників, які, до речі, входять до сотні найбагатших українців.

На першому місці – "економія" податків?

За даними профільних ЗМІ, співвласниками ТМ "Ясенсвіт" є відомі українські агробізнесмени – Віталій Вересенко та Борис Бєліков, об’єднавши свої компанії у 2008 році, щоправда, засновником бізнесу цієї марки є Борис Бєліков.

Обидва вони протягом 2019-2020 років входили до рейтингу найбагатших українців за версією журналу "Фокус", але якщо у 2019-му році їхній стан оцінювали у 125 млн дол у кожного, що давало їм 60 та 61 місця рейтингу, то у 2020-му м вони впали до 95-96. Можливо, це пояснювалося пожежею на птахофабриці групи.

Формальним власником виробника яєць є агрохолдинг "Овостар Юніон", який займається виробництвом курячих яєць, ріпакової олії та комбікормів.

Згідно з даними сервісу YouControl, ТОВ "Овостар Юніон" належить компанії OVOSTAR UNION PUBLIC COMPANY LIMITED, зареєстрованій в офшорній зоні Кіпру.

Подібний вибір реєстрації хоч і не є чимось унікальним для українського бізнесу, проте змушує підозрювати у бажанні мінімізувати податки, що часто провадиться за допомогою саме кіпрської адреси фірми.

Але, крім цього, силовики підозрювали "Овостар Юніон" в ухиленні від податків.

Ухилялися від сплати ПДВ завдяки податковому кредиту?

Як свідчить один із судових документів Солом’янського райсуду Києва, у 2020 році ТОВ "Овостар Юніон" проходило з кримінального провадження, пов’язаного з ухиленням від податків та фіктивним підприємництвом. Так, деякі ділки, створивши мережу підставних компаній зайнялися формуванням та продажем податкового кредиту на ПДВ та зниження витрат підприємства.

Як це працює?

Припустимо, якась не цілком охайна фірма А офіційно завезла в Україну деяких товарів на 10 млн. грн., з яких 2 млн. грн. або 20%, віддала у вигляді ПДВ за "розмитнення" вантажу. Натомість фірма отримала податкові накладні про сплату ПДВ та повністю "чистий" вантаж.

Потім дана фірма могла скажемо продати вантаж за готівку, а потім продати документи про сплату ПДВ фірмі-клієнту Б, яка бажає заощадити на податках. Оскільки фірма А вже віддала 2 млн грн ПДВ до скарбниці, то фірма Б може списати цю суму зі своїх витрат і не сплачувати податки на 2 мільйони гривень, заощадивши цю суму і вивівши її, наприклад, закордон, на той самий Кіпр.

І якщо подивитися на версію слідства, учасником такої схеми у вигляді фірми Б було ТОВ "Овостар Юніон". Втім, не відомо, чи вдалося силовикам довести свою версію подій.

За словами голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева в інтерв’ю "Бізнес Телеграфу", податкові служби почали активно боротися з податковими "скрутками" та махінаціями з ПДВ. Це дозволило 2022 року залучити до бюджету додатково 2 млрд доларів порівняно з довоєнним 2021 роком.