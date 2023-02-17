Офшор и уклонение от налогов: в чем замешан производитель яиц, которого обвинили в отравлении киевлян

Как оказалась фирма экономит на налогах в государственный бюджет

Многие киевляне и не только переполошились из-за вспышки отравлений, причиной которых могли быть яйца известной фирмы. Одним из пострадавших в сети кафе оказался известный бизнесмен Андрей Ставцинер, который и указал на возможную "вину" компании-поставщика яиц ТМ "Ясенсвіт".

И хоть его слова поспешил опровергнуть руководитель управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, "Телеграф" решил детальнее присмотреться к фирме "Ясенсвіт" и ее владельцам, входящим, к слову, в сотню самых богатых украинцев.

На первом месте – "экономия" налогов?

По данным профильных СМИ, совладельцами ТМ "Ясенсвіт" являются известные украинские агробизнесмены – Виталий Вересенко и Борис Беликов, объединив свои компании в 2008 году, правда основателем бизнеса данной марки является Борис Беликов.

Оба они на протяжении 2019-2020 годов входили в рейтинг самых богатых украинцев по версии журнала "Фокус", но если в 2019-м году их состояние оценивали в 125 млн дол у каждого что давало им 60 и 61 места рейтинга, то в 2020-м они упали до 95-96. Возможно это объяснялось пожаром на птицефабрике группы.

Формальным владельцем производителя яиц является агрохолдинг "Овостар Юнион", занимающийся производством куриных яиц, рапсового масла и комбикормов.

Согласно данным сервиса YouControl ООО "Овостар Юнион" принадлежит компании OVOSTAR UNION PUBLIC COMPANY LIMITED, зарегистрированной в офшорной зоне Кипра.

Подобный выбор регистрации хотя и не является чем-то уникальным для украинского бизнеса, тем не менее заставляет подозревать в желании минимизировать налоги, что часто проделывается с помощью именно кипрского адреса фирмы.

Но, помимо этого, силовики прямо подозревали "Овостар Юнион" в уклонении от налогов.

Уклонялись от уплаты НДС благодаря налоговому кредиту?

Как гласит один из судебных документов Соломенского райсуда Киева, в 2020 году ООО "Овостар Юнион" проходила по уголовному производству, связанному с уклонением от налогов и фиктивным предпринимательством. Так, некие дельцы, создав сеть подставных компаний занялись формированием и продажей налогового кредита на НДС и снижения расходов предприятия.

Как это работает?

Предположим, некая не вполне чистоплотная фирма А официально завезла в Украину неких товаров на 10 млн грн., из которых 2 млн грн. или 20%, отдала в виде НДС за "растаможку" груза. Взамен фирма получила налоговые накладные об уплате НДС и полностью "чистый" груз.

Затем данная фирма могла скажем продать груз за наличные, а затем продать документы об уплате НДС фирме-клиенту Б, желающей сэкономить на налогах. Поскольку фирма А уже отдала 2 млн грн НДС в казну, то фирма Б может списать эту сумму со своих расходов и не платить налоги на 2 миллиона гривен, сэкономив эту сумму и выведя ее, например, заграницу, на тот же Кипр.

И если посмотреть на версию следствия, участником такой схемы в виде фирмы Б и было ООО "Овостар Юнион". Впрочем, не известно, удалось ли силовикам доказать в итоге свою версию событий.

По словам главы Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева в интервью "Бизнес Телеграфу", налоговые службы стали активно бороться с налоговыми "скрутками" и махинациями с НДС. Это позволило в 2022 году привлечь в бюджет дополнительно 2 млрд долларов по сравнению с довоенным 2021 годом.