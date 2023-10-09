У Києві нове самогубство підлітків: з даху кинулися дві дівчинки

Правову кваліфікацію події буде присвоєно пізніше

У Києві трапилося чергове подвійне самогубство. Загиблими знову стали підлітки.

Про це повідомляє відомий український журналіст Костянтин Андріюк. За його даними, інцидент стався на Троєщині. Там дві 17-річні дівчата загинули внаслідок падіння з даху недобудованого ЖК "Дніпровські вежі".

На місце подій вже прибули правоохоронці. Вони встановлять усі деталі загибелі підлітків.

У поліції вже прокоментували та підтвердили це повідомлення. Там заявили, що вже встановлюють усі обставини загибелі двох дівчат.

"Сьогодні, близько 10.00 години, до поліції Києва надійшла інформація про виявлення мертвими двох дівчат на вулиці Оноре де Бальзака. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції, оперативники карного розшуку столичного главку, працівники ювенальної превенції та лікарі.

Правоохоронці встановили особи потерпілих, це — місцеві мешканки, 2006 та 2005 років народження. За попередніми даними дівчатка загинули внаслідок падіння з висоти недобудови", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правову кваліфікацію події буде присвоєно вже після завершення перевірки.

Оновлено: За даним фактом столичні слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 ККУ — умисне вбивство з позначкою "самогубство".

Нагадаємо, раніше в Києві за аналогічних обставин загинули брат і сестра, а ще до цього дві 12-річні дівчинки.