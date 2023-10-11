Думала, що це виразка: на Дніпропетровщині дівчина несподівано для себе народила дитину

Дівчинка народилася здоровою

У місті Кам’янське на Дніпропетровщині стався досить незвичайний випадок під час виїзду бригади швидкої допомоги на вихід. Дівчина, яка звернула до них, думала, що у неї загострення виразки, а виявилося, що в неї почалися пологи. Тоді ж вона дізналася про свою вагітність.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла співробітниця швидкої допомоги Лариса Буданцева. За її словами, медиків викликав чоловік дівчини, заявивши, що у неї біль у животі та здуття. Вже невдовзі до них прибили медичні працівники.

"Після прибуття з’ясовано, що у жінки 20 років, вранці, годин з 7, з’явилися болі в животі, на її думку, це загострення виразкової хвороби шлунка. Вагітність заперечує, але на той момент у жінки вже були сутички й пологи в ході. швидко розібрався, прийняв пологи і народилася без ускладнень здорова доношена дівчинка вагою 3 кг», — написала Буданцева.

Мати та дівчинку відвезли до пологового будинку. З ним все гаразд. Так, несподівано у трирічної дитини пари з’явилася маленька сестра, а у батька та мами друга дитина.

Під постом з’явилося багато хвалебних коментарів на адресу фельдшера, на ім'я Дмитро.

Молодий медик успішно прийняв пологи та користувачі мережі захопилися його професіоналізмом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Рівному жінка народила 18-ту дитину у лютому 2023 року. Однак для області це не рекорд, оскільки раніше у цьому ж закладі жінка народила 22-у дитину. І ось це поки що абсолютний рекорд.