Телеведуча Лілія Ребрик поділилася радісною новиною про третю вагітність (фото)

Телезірка зачарувала кадрами з сімейної фотосесії, де видно її животик, що округлився

Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик, яка після звільнення з телеканалу "Україна" перейшла працювати на канал "ДІМ", поділилася знімками та радісною новиною — вона вагітна втретє. Актриса та телезірка вже виховує двох доньок, а тепер у сім’ї очікується поповнення.

На своїй сторінці в Instagram Лілія Ребрик опублікувала чарівну сімейну фотосесію з чоловіком Андрієм Диким та двома доньками — Діаною та Поліною. На знімках можна побачити, що зіркова матуся вагітна третьою дитиною.

"Жити життя. Любити життя. Носити під серцем — життя. Нове життя!", — зворушливо підписала фотографії телеведуча.

На знімках можна побачити, що Лілія обрала для фотосесії довгу трикотажну сукню вільного крою, яка, втім, не приховала її округлого живота. Свій образ телезірка доповнила бежевими лоферами низького ходу. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі сяюча посмішка.

У коментарях до публікації зіркові колеги та шанувальники почали вітати майбутню багатодітну матусю з такою радісною подією.

Раніше "Телеграф" розповідав, що блогерка-мільйонниця Саша Бо розповіла про аномалію з вагітністю. Дівчина зізналася, що така аномалія, як у неї, зустрічається у менше ніж 1% вагітностей.