Телеведущая Лилия Ребрик поделилась радостной новостью о третьей беременности (фото)

Телезвезда очаровала кадрами из семейной фотосессии, где видно ее округлившийся животик

Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая после увольнения с телеканала "Украина" перешла работать на канал "ДОМ", поделилась снимками и радостной новостью — она беременна в третий раз. Актриса и телезвезда уже растит двух дочек, а теперь в семье ожидается пополнение.

На своей странице в Instagram Лилия Ребрик опубликовала очаровательную семейную фотосессию с мужем Андреем Диким и двумя дочками — Дианой и Полиной. На снимках можно увидеть, что звездная мамочка беременна третьим ребенком.

"Жить жизнь. Любить жизнь. Носить под сердцем – жизнь. Новую жизнь!", — трогательно подписала фотографии телеведущая.

На снимках можно увидеть, что Лилия выбрала для фотосессии длинное трикотажное платье свободного кроя, которое, впрочем, не скрыло ее округлый животик. Свой образ телезвезда дополнила бежевыми лоферами на низком ходу. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице сияющая улыбка.

В комментариях к публикации звездные коллеги и поклонник начали поздравлять будущую многодетную мамочку с таким радостными событием.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что блогерша-миллионница Саша Бо рассказала об аномалии с беременностью. Девушка призналась, что такая аномалия, как у нее, встречается у менее 1% беременностей.