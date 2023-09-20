Блогерша-миллионница Саша Бо рассказала об аномалии с беременностью: встречается у менее 1%

Беременная блогерша Саша Бо призналась, что сильно разволновалась из-за неутешительного диагноза

Популярная блогерша Саша Бо, у которой почти два миллиона подписчиков в Инстаграме, рассказала, что во время обследования врачи выявили аномалию в ее беременности. Такое случается у менее 1% из всех беременностей.

Как рассказала Саша Бо своим фолловерам в соцсети, врачи поставили ей диагноз ЕАП (единственная артерия пуповины). Такое случается крайне редко, поэтому будущая многодетная мамочка сильно заволновалась.

"Вы знаете, что все лето я почти просидела дома. Меня постоянно беспокоил тонус. Я волновалась за каждое дискомфортное чувство", — призналась Саша Бо.

По словам блогерши, она сначала начала искать информацию в интернете о своем диагнозе, сильно накрутила себя, много переживала. А затем записалась на дополнительные обследования и анализы. В конце концов врачи успокоили знаменитость, так как результаты оказались хорошие.

Кроме того, Саша Бо призналась подписчикам, что предыдущая ее беременность прервалась в начале войны. Поэтому она так сильно переживает за теперешнее свое состояние.

Отметим, что у блогерши уже есть два сына от предыдущего брака с Игорем Пустовитом, с которым у них был очень скандальный развод. Теперь Саша Бо снова вышла замуж и они с мужем ждут дочь.

Ранее мы рассказывали, что на блогершу Сашу Бо обрушилась волна хейта. Девушка в сети неуместно высказалась о Херсоне.