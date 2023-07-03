Украинская блогерша Саша Бо рассекретила пол третьего ребенка: милое видео с гендер-пати

Для мужа блогерши Платона Тарнавского это первый ребенок

Популярная украиноязычная блогерша Саша Бо, которая не так давно поделилась новостью о третьей беременности, и ее супруг стоматолог Платон Тарнавский объявили, кого же они ждут. Пара провела гендер-пати для родных и друзей, во время которой они узнали, что станут родителями девочки.

Милыми фото и видео с праздника Саша Бо поделилась в своем блоге в Инстаграм. Стоит отметить, что практически все присутствующие на вечеринке угадали, что у пары будет дочка.

"Я не верю. Мы такие счастливые" — подписала щемящее видео блогерша.

Многие мужчины хотят, чтобы их первенцем был мальчик, однако судя по реакции Тарнавского — он мечтал о девочке. Мужчина на радостях прыгнул в бассейн в костюме и белой рубашке.

Также в сторис Александра поделилась своими переживаниями касательно появления девочки в их семье. Блогерша отметила, что еще не окончательно пришла в себя и не знает что делать, а также отметила, что ее бабушка снова была права.

"Я до сих пор не осознаю, что у меня будет дочка. Как это вообще? Заплетать длинные волосы, учить ее быть леди? Повлияет ли девочка на старших сыновей? Какими они будут братьями?" — написала Бо.

Напомним, что в семье Тарнавских уже есть два мальчика — Даня и Женя, от первого брака Саши Бо с блогером Игорем Пустовитом, с которым она довольно скандально рассталась в декабре 2021 года.

О том, что блогерша второй раз выходит замуж, стало известно еще в апреле 2022 года. Впервые пара появилась вместе на скандальной вечеринке у Александра Залиско, которую в сети прозвали "Голодной тусой".