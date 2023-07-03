Українська блогерка Саша Бо розсекретила стать третьої дитини: миле відео з гендер-паті

Для чоловіка блогерки Платона Тарнавського це перша дитина

Популярна україномовна блогерка Саша Бо, яка нещодавно поділилася новиною про третю вагітність, і її чоловік стоматолог Платон Тарнавський оголосили, на кого ж вони чекають. Пара провела гендер-паті для рідних та друзів, під час якої вони дізналися, що стануть батьками дівчинки.

Милими фото та відео зі свята Саша Бо поділилася у своєму блозі в Інстаграм. Майже всі присутні на вечірці вгадали, що у пари буде донька.

"Я не вірю. Ми такі щасливі " — підписала щемливе відео блогерка.

Багато чоловіків хочуть, щоб їхнім первістком був хлопчик, проте судячи з реакції Тарнавського, він мріяв про дівчинку. Чоловік на радостях стрибнув у басейн у костюмі та білій сорочці.

Також у сторіс Олександра поділилася своїми переживаннями щодо появи дівчинки у їхній родині. Блогерка зазначила, що ще не остаточно прийшла до тями і не знає що робити, а також зазначила, що її бабуся знову мала рацію.

"Я досі не усвідомлюю, що в мене буде донечка. Як це взагалі? Заплітати довгі коси, вчити її бути леді? Чи вплине дівчинка на старших синів? Якими вони будуть братами?" — написала Бо.

Нагадаємо, що в сім’ї Тарнавських вже є два хлопчики — Даня та Женя, від першого шлюбу Саші Бо з блогером Ігорем Пустовітом, з яким вона досить скандально розлучилася у грудні 2021 року.

Про те, що блогерка вдруге виходить заміж, стало відомо ще у квітні 2022 року. Вперше пара з’явилася разом на скандальній вечірці у Олександра Заліско, яку в мережі прозвали "Голодною тусою".