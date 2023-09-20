Блогерка-мільйонниця Саша Бо розповіла про аномалію з вагітністю: зустрічається у менш ніж 1%

Вагітна блогерка Саша Бо зізналася, що сильно розхвилювалася через невтішний діагноз

Популярна блогерка Саша Бо, яка має майже два мільйони дописувачів в Інстаграмі, розповіла, що під час обстеження лікарі виявили аномалію в її вагітності. Таке трапляється у менше 1% з усіх вагітностей.

Як розповіла Саша Бо своїм фолловерам у соцмережі, лікарі поставили їй діагноз ЄАП (єдина артерія пуповини). Таке трапляється вкрай рідко, тому майбутня багатодітна матуся дуже захвилювалася.

"Ви знаєте, що все літо я майже просиділа вдома. Мене постійно турбував тонус. Я хвилювалася за кожне дискомфортне почуття", — зізналася Саша Бо.

За словами блогерки, вона спочатку почала шукати інформацію в інтернеті про свій діагноз, сильно накрутила себе, багато переживала. А потім записалася на додаткові обстеження та аналізи. Зрештою лікарі заспокоїли знаменитість, оскільки результати виявилися добрими.

Крім того, Саша Бо зізналася передплатникам, що попередня її вагітність перервалася на початку війни. Тому вона так сильно переймається теперішнім своїм станом.

Зазначимо, що блогерка вже має двох синів від попереднього шлюбу з Ігорем Пустовітом, з яким у них було дуже скандальне розлучення. Тепер Саша Бо знову вийшла заміж і вони з чоловіком чекають на дочку.

Раніше ми розповідали, що на блогерку Сашу Бо обрушилася хвиля хейту. Дівчина у мережі недоречно висловилася про Херсон.