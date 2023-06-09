На блогерку Сашу Бо обрушилася хвиля хейту через недоречне висловлювання про Херсон

Знаменитість заявила, що багато хто почав забувати про допомогу ЗСУ

У Херсонській області, яку затопило внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС, продовжується евакуація людей, хоча кількість води вперше за кілька днів почала зменшуватися. Українці активно допомагають херсонцям та влаштовують збори грошей у мережі на закупівлю необхідних речей. До зборів приєдналися і медійні особи, зокрема популярна блогерка Саша Бо, але на дівчину впала хвиля хейту.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість поскаржилася, що їй у приватні повідомлення активно надсилають "прокльони" за те, що вона нагадала всім, що потрібно продовжувати активніше донати на ЗСУ, недоречно заявивши, що збори припинилися "через Херсон".

Українці розгнівалися на блогерку за те, що вона применшує серйозність трагедії, влаштованої росією на Херсонщині. Але дівчина пояснила, що протягом двох днів її сторінка в мережі була присвячена виключно цій темі і збори грошей для херсонців активно закривалися і були переповнені, багато необхідних речей вже куплено і перебуває в дорозі.

"Дві доби моя сторінка була присвячена виключно Херсону. І я, як і всі, забула про захисників на передовій. Але я прийшла до тями. Якщо ви не поділяєте мої цінності — відпишіться", — написала Саша Бо в новій публікації.

Саша Бо відповіла на хейт

Більшість фоловерів підтримали дівчину, зазначивши в коментарях, що хейтом насамперед займаються люди, які не допомагають ні ЗСУ, ні жителям Херсона: "Допомагати треба всім, чим Саша займається постійно", "Ви молодець! Не звертайте уваги! Люди, які хейтять особисто не відкривали жодних зборів", "Диванні писаки пишуть гидоту, хоча у самих ні слова про війну, про допомогу мовчу".

Але знайшлися і ті, хто звинуватили дівчину в тому, що вона дуже некрасиво заявила, що "через Херсон" армії стали допомагати менш активно: "Я підтримую заклики збору грошей на ЗСУ, але як можна було написати що "через Херсон "Зупинилося збори? Це не через Херсон, а через ру*ні", "Саша, ви робите все правильно! Але, як на мене, пост був не дуже коректно написаний! Це звучало трохи як знецінювання іншого збору! ", — зазначили дописувачі.

Раніше "Телеграф" писав про те, що українська блогерка Саша Бо вагітна втретє від нового чоловіка. Дівчина вже виховує двох дітей від попереднього шлюбу.