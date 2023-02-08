У Рівному жінка народила 18 дитину, але рекорд не побила

У Рівному породілля народила 18 дітей, але до місцевого рекорду ще далеко

У Рівному жінка народила 18-ту дитину. Малеча народилася здоровою — це дівчинка, вагою 3300 г і зростом 55 см. До слова, вагітна українська співачка Світлана Тарабарова теж розсекретила стать дитини. Таким чином, у родині 43-річної багатодітної мами з Рівненщини тепер налічується 18 дітей, серед яких 12 хлопчиків і 6 дівчаток.

У Рівненському обласному перинатальному центрі це перший подібний випадок за останні роки, розповідає головна лікарня медзакладу Вікторія Єнікеєва у коментарі "Телеграфу":

За останні принаймні 5 років я не пам’ятаю, щоб у нас були подібні пологи. Народжували 16-ту та 17-ту дитину. Але 18-ту вперше, — говорить лікарка.

43-річна породілля. Фото перинатального центру

Раніше у цьому закладі народжували й 22-гу дитину — це вважається рекордом для області. За словами Вікторії Єнікеєвої, таку кількість дітей переважно народжують жінки з північних районів Рівненщини. Там багато глибоковіруючого населення, отже вагітність не переривають. У цьому випадку, жінка була родом із містечка Сарни.

Нинішньою рекордсменкою на Рівненщині є мешканка села Глинне колишнього Рокитнівського району Світлана Ковалевич, яка у 2019 році народила 19-ту дитину, повідомляє "Суспільне". В самому Глинному мешкає близько півтисячі багатодітних мам.

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