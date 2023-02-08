В Ровно женщина родила 18 детей, но рекорд не побила

В Ровно женщина родила 18 детей, но до местного рекорда еще далеко

В Ровно женщина родила 18-го ребенка. Малыш родился здоровым — это девочка, весом 3300 г и ростом 55 см. К слову, беременная украинская певица Светлана Тарабарова тоже рассекретила пол ребенка. Таким образом, в семье 43-летней многодетной мамы из Ровенской области теперь насчитывается 18 детей, среди которых 12 мальчиков и 6 девочек.

В Ровенском областном перинатальном центре это первый подобный случай за последние годы, рассказывает главврач медучреждения Виктория Еникеева в комментарии "Телеграфу":

За последние минимум 5 лет я не помню, чтобы у нас были подобные роды. Рожали 16-го и 17-го ребенка. Но 18 впервые, — говорит врач.

43-летняя роженица. Фото перинатального центра

Еще ранее в этом заведении рожали и 22-го ребенка — это считается рекордом для области. По словам Виктории Еникеевой, такое количество детей в основном рожают женщины из северных районов Ровенщины. Там много глубоко верующего населения, так что беременность не прерывают. В этом случае женщина приехала из городка Сарны.

Нынешней рекордсменкой в Ровенской области является жительница села Глинное бывшего Рокитновского района Светлана Ковалевич, которая в 2019 году родила 19-го ребенка, сообщает "Суспільне". В Глинном проживает около полтысячи многодетных мам.

Напомним, что в Николаевской области с роженицей случилось новогоднее чудо. У женщины начались роды, однако акушеры не смогли доехать до нее. Они нашли оригинальный выход из этой ситуации. Также читайте о полезном элементе для беременных женщин, чьи положительные свойства недавно открыли.