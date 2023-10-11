Думала, что это язва: на Днепропетровщине девушка неожиданно для себя родила ребенка

Девочка родилась здоровой

В городе Каменское Днепропетровской области произошел довольно необычный случай во время выезда бригады скорой помощи на выход. Обратившая к ним девушка думала, что у нее обострение язвы, а оказалось, что у нее начались роды. Тогда же она узнала о своей беременности.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала сотрудница скорой помощи Лариса Буданцева. По ее словам, медиков вызвал супруг девушки, заявив, что у нее боль в животе и вздутие. Уже вскоре к ним прибили медицинские сотрудники.

"По прибытию выяснено, что у женщины 20 лет, утром, часов с 7, появились боли в животе, по ее мнению, это обострение язвенной болезни желудка. Беременность отрицает, но на тот момент у женщины уже были схватки и роды в ходу. Фельдшер быстро разобрался, принял роды и родилась без осложнений здоровая доношенная девочка весом 3 кг", — написала Буданцева.

Мать и девочку увезли в роддом. С ними все в порядке. Так, неожиданно у трехлетнего ребенка пары появилась маленькая сестра, а у отца и мамы второй ребенок.

Под постом появилось множество хвалебных комментариев в адрес фельдшера по имени Дмитрий.

Молодой медик успешно принял роды и пользователи сети восхитились его профессионализмом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Ровно женщина родила 18-го ребенка в феврале 2023 года. Однако для области это не рекорд, поскольку ранее в этом же заведении женщина родила 22-го ребенка. И вот это пока абсолютный рекорд.