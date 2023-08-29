Дитина у комі понад 40 днів: породілля з Хмельницької області звинувачує акушерку у недбалості

Наразі триває досудове розслідування

Поліція Хмельницької області відкрила кримінальне провадження у справі про неналежне виконання своїх обов’язків акушером-гінекологом із Волочиської лікарні. В однієї з пацієнток медустанови після тяжких пологів дитина народилася з ускладненнями здоров’я.

Про це у п’ятницю, 29 серпня, повідомили у пресслужбі поліції Хмельниччини. Зазначається, що внаслідок недбалого ставлення до своїх професійних обов’язків акушера-гінеколога були викликані тяжкі наслідки для здоров’я самої породіллі, а також її малюка.

"За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 140 (Неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, якщо воно спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому) Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування", — йдеться у досудовому розслідуванні.

Видання Vsim.Ua вдалося поспілкуватися із постраждалою. Жінка розповіла, що вагітність проходила без жодних ускладнень. Напередодні пологів вона попросила акушера-гінеколога, щоб їй зробили кесарів розтин. Проте медик відмовилася, тому пологи проходили природним шляхом. Однак вони були надто складними.

"Медсестри постійно кричали, робили зауваження, що я неправильно тужуся, навіть звучали фрази "зробити змогла, а народити не можеш". Було й інше, але через стрес всього не пам’ятаю. Коли дитину лікар ніяк не могла дістати, дві інші почали" давити мені на живіт — прийом Крістеллера, який скрізь заборонений. Це вони робили двоє одночасно: вичавлювали дитину в чотири руки. Сказати, що я кричала від болю, нічого не сказати. Я просила кисню, оскільки не було чим дихати. А лікарі замість того, щоб дати кисневу маску, відливали мене водою та били по обличчю", – розповідає жінка.

Хлопчик народився у тяжкому стані і його одразу забрали до реанімації. Він перебуває там уже понад 40 днів у стані коми. Лікарі хмельницької дитячої лікарні не дають поки що жодних прогнозів.

Акушер-гінеколог Волочинської лікарні відмовилася спілкуватися з журналістами, пославшись на те, що слідство продовжується.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Хмельниччині жінка стала мамою в 18-й раз. Вона має десятьох синів і вісім доньок.