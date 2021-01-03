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В Хмельницкой области женщина родила уже 18 детей (видео)

В Хмельницкой области женщина родила уже 18 детей (видео)
12:03 Сегодня Телеграф

Многодетная мать из Хмельницкой области Светлана Кухарчук  родила 18 ребенка.

Об этом сообщает "Суспильне".

Такие роды на Хмельнитчине первые. Маленькому Павлику только третий день от роду. Вместе с ним у женщины десять мальчиков и 8 девочек.

"Родила здорового ребенка, весом 4 килограмма 150 граммов", - говорит Анна.

Если посчитать, то женщина рожала по ребенку каждый год после того, как вышла замуж.

"Восемнадцатых родов не было, были перед этим 16-е роды. Если посчитать, она вышла замуж в 18 сейчас ей 42, 18 детей, это она рожала почти каждый год", - рассказали в перинатальном центре.

Отметим, что для Украины 18-е роды это не рекорд. В 2019 году 19-го ребенка родила в середине января 45-летняя Светлана Ковалевич из Ровенской области. Журналистам женщина признавалась, что столько детей им с мужем дал Господь и волшебный старый дуб, которому по легенде более 1350 лет.

Как сообщал "Телеграф", ранее под Днепром женщина, дожидаясь приезда медиков, родила прямо на полу.

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Все по теме:

Дети, Хмельницкая область, Видео, Мать-героиня.

Автор:

Телеграф
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