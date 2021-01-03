В Хмельницкой области женщина родила уже 18 детей (видео)

Многодетная мать из Хмельницкой области Светлана Кухарчук родила 18 ребенка.

Об этом сообщает "Суспильне".

Такие роды на Хмельнитчине первые. Маленькому Павлику только третий день от роду. Вместе с ним у женщины десять мальчиков и 8 девочек.

"Родила здорового ребенка, весом 4 килограмма 150 граммов", - говорит Анна.

Если посчитать, то женщина рожала по ребенку каждый год после того, как вышла замуж.

"Восемнадцатых родов не было, были перед этим 16-е роды. Если посчитать, она вышла замуж в 18 сейчас ей 42, 18 детей, это она рожала почти каждый год", - рассказали в перинатальном центре.

Отметим, что для Украины 18-е роды это не рекорд. В 2019 году 19-го ребенка родила в середине января 45-летняя Светлана Ковалевич из Ровенской области. Журналистам женщина признавалась, что столько детей им с мужем дал Господь и волшебный старый дуб, которому по легенде более 1350 лет.

Как сообщал "Телеграф", ранее под Днепром женщина, дожидаясь приезда медиков, родила прямо на полу.