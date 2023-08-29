Ребенок в коме более 40 дней: роженица из Хмельницкой области обвиняет акушерку в халатности

В настоящее время продолжается досудебное расследование

Полиция Хмельницкой области открыла уголовное производство по делу о ненадлежащем исполнении своих обязанностей акушером-гинекологом из Волочисской больницы. У одно из пациенток медучреждения после тяжелых родов ребенок родился с осложнениями здоровья.

Об этом в пятницу, 29 августа, сообщили в пресс-службе полиции Хмельнитчины. Отмечается, что в результате небрежного отношения к своим профессиональным обязанностям акушера-гинеколога, были вызваны тяжелые последствия для здоровья самой роженицы, а также ее малыша.

"По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 140 (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, если оно повлекло тяжкие последствия несовершеннолетнему) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжается досудебное расследование", — говорится в сообщении.

Издание Vsim.Ua удалось пообщаться с пострадавшей. Женщина рассказала, что беременность проходила без каких-либо осложнений. Накануне родов она попросила акушера-гинеколога, чтобы ей сделали кесарево сечение. Однако медик отказалась, потому роды проходили естественным путем. Однако они были крайне сложными.

"Медсестры постоянно кричали, делали замечание, что я неправильно тужусь, даже звучали фразы "сделать смогла, а родить не можешь". Было и другое, но из-за стресса всего не помню. Когда ребенка врач никак не могла достать, два других начали давить мне на живот – прием Кристеллера, который везде запрещен. Это они делали двое одновременно: выжимали ребенка в четыре руки. Сказать, что я кричала от боли, ничего не сказать. Я просила кислорода, поскольку нечем было дышать. А врачи вместо того, чтобы дать кислородную маску, отливали меня водой и избивали по лицу", – рассказывает женщина.

Мальчик родился в тяжелом состоянии и его сразу забрали в реанимацию. Он находится там уже более 40 дней в состоянии комы. Врачи хмельницкой детской больницы не дают пока никаких прогнозов.

Акушер-гинеколог Волочинской больницы отказалась общаться с журналистами, сославшись на то, что следствие продолжается.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Хмельницкой области женщина стала мамой в 18-й раз. У нее есть десять сыновей и восемь дочек.