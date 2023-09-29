Представився лікарем, а брата попросив зачекати: ґвалтівник 8-річної дівчинки отримав вирок

Дитина отримала тяжкі травми

На Дніпропетровщині суд засудив до довічного ув’язнення чоловіка, який зґвалтував 8-річну дівчинку. Злочин він скоїв у вересні 2022 року.

Про це повідомляє прокуратура області. Крім того, його визнано винним у незаконному придбанні, зберіганні вибухової речовини та боєприпасів без передбаченого законом дозволу (ч. 6 ст. 152, ч. 1 ст. 263 КК).

Як довели прокурори в суді, 36-річний чоловік помітив у дворі багатоповерхового будинку двох малолітніх дітей, які поверталися додому. Він зайшов із ними в під’їзд і, представившись лікарем, зайшов разом із дітьми до них у квартиру.

ЗМІ показали фото ґвалтівника

"Переконавшись, що у квартирі немає дорослих, чоловік попросив 7-річного хлопчика почекати в іншій кімнаті, а сам зґвалтував 8-річну дівчинку, завдавши їй тяжких тілесних ушкоджень", — повідомили у прокуратурі.

Відомо, що раніше цей чоловік вже неодноразово був судимий за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності неповнолітніх. Крім того, під час обшуку за місцем проживання засудженого було вилучено корпус ручної оборонної осколкової гранати та запал.

Як повідомляв "Телеграф", у місті Синельникове Дніпропетровської області раніше засуджений, хворий на ВІЛ чоловік, зґвалтував 12-річну дівчинку. У цей час вдома, крім неї, перебував тільки її молодший брат.