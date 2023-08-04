На Київщині дільничний ґвалтував 10-річну подругу падчерки (фото)

Зловмиснику загрожує до 15 років в’язниці

На Київщині затримано дільничного офіцера поліції за неодноразове зґвалтування 10-річної дитини. Дівчинка приходила в гості до його падчерки й на той момент правоохоронець чинив над нею насильство.

Про це повідомляється в Telegram-каналі журналіста Костянтина Андріюка.

"45-річний дільничний офіцер поліції у селі Чайки Бучанського РУП ГУНП у Київській області. Гвалтував 10-річну дівчинку, яка приходила в гості до його падчерки", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що згідно з результатами експертизи, поліцейський застосовував насильницькі дії щодо дитини неодноразово.

Його затримали за ст. ККУ 204. На цей час обирається запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєні злочини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 10 до 15 років.

Додамо, що в поліції Київської області на момент публікації матеріалу немає коментарів щодо цього інциденту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Броварах масажист зґвалтував свого 15-річного клієнта під час сеансу. Хлопчик розповів про всіх батьків, і ті заявили в поліцію.