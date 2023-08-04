На Киевщине участковый насиловал 10-летнюю подругу падчерицы (фото)

Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы

В Киевской области задержан офицер полиции за неоднократное изнасилование 10-летнего ребенка. Девочка приходила в гости к его падчерице и в тот момент правоохранитель совершал над ней насилие.

Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста Константина Андриюка.

"45-летний участковый офицер полиции в селе Чайки Бучанского РУП ГУНП в Киевской области. Насиловал 10-летнюю девочку, которая приходила в гости к его падчерице", — говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно результатам экспертизы, полицейский применял насильственные действия в отношении ребенка неоднократно.

Его задержали по ст. УКУ 204. На данный момент избирается мера пресечения в виде содержания под стражей. За совершенные преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Добавим, что в полиции Киевской области на момент публикации материала нет комментариев насчет этого инцидента.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Броварах массажист изнасиловал своего 15-летнего клиента во время сеанса. Мальчик рассказал обо всем родителям и те заявили в полицию.