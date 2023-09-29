Представился врачом, а брата попросил подождать: насильник 8-летней девочки получил приговор

Ребенок получил тяжелые травмы

На Днепропетровщине суд приговорил к пожизненному заключению мужчину, который изнасиловал 8-летнюю девочку. Преступление он совершил в сентябре 2022 года.

Об этом сообщает прокуратура области. Кроме того, он признан виновным в незаконном приобретении, хранении взрывчатого вещества и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 6 ст. 152, ч. 1 ст. 263 КК).

Как доказали прокуроры в суде, 36-летний мужчина заметил во дворе многоэтажного дома двоих возвращавшихся домой малолетних детей. Он зашел с ними в подъезд и, представившись врачом, зашел вместе с детьми к ним в квартиру.

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"Убедившись, что в квартире нет взрослых, мужчина попросил 7-летнего мальчика подождать в другой комнате, а сам изнасиловал 8-летнюю девочку, причинив ей тяжелые телесные повреждения", — сообщили в прокуратуре.

Известно, что ранее этот мужчина уже был неоднократно осужден за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних. Кроме того, в ходе обыска по месту жительства осужденного был изъят корпус ручной оборонительной осколочной гранаты и запал.

Как сообщал "Телеграф", в городе Синельниково Днепропетровской области ранее судимый, больной ВИЧ мужчина, изнасиловал 12-летнюю девочку. В это время дома кроме нее находился только ее младший брат.