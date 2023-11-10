За золото с покойников тернополянину дали несколько лет тюрьмы

Мужчина снимал с усопших золотые цепочки с крестиками и перстни

Сотрудник тернопольской ритуальной службы получил пять лет заключения за воровство драгоценностей с покойников. Он совершил по крайней мере три таких кражи.

Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщает Zaxid.net. Отмечается, что в суде мужчина раскаялся, но на приговор суда это не повлияло.

По данным следствия, в феврале 2023 года водитель частной ритуальной службы перевозил два тела тернополян, погибших в ДТП. Мужчина на безлюдной улице остановил автомобиль, убедился, что за ним никто не следит, и снял с покойников золотые цепочки с крестиками.

"В июне этого же года обвиняемый похитил кольцо с руки умершего, когда перевозил его тело из гериатрического дома в морг", — рассказала пресс-секретарь Тернопольской областной прокуратуры Леся Долишня.

Однако родственники усопших заметили, что с их родных исчезли золотые украшения и написали заявления в полицию об исчезновении ценных вещей. После расследования и допроса свидетелей правоохранители установили личность вора.

"Суд состоялся 8 ноября. Во время заседания прокуроры доказали, что именно обвиняемый похитил золотые украшения. Общая сумма ущерба — 32 тыс. гривен", — добавила Леся Долишня.

В суде мужчина раскаялся, однако судья Тернопольского горрайонного суда не нашел оснований для смягчения приговора. При публичном обвинении прокуроров жителя Тернополя приговорили к пяти годам лишения свободы.

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