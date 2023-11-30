В военной части в Житомирской области нашли золото и платину на миллионы гривен: откуда они там

На военном складе хранилось еще и 60 килограммов серебра

В военной части в Житомирской области работники одного из отделов Минобороны обнаружили оборудование на миллионы гривен. Речь идет о микросхемах с содержанием драгоценных металлов.

Подробности сообщили в Министерстве обороны. Информация появилась на сайте ведомства.

Так, во время проверки работники Управления отчуждения и утилизации избыточного военного имущества совместно с Департаментом аудита Минобороны обнаружили блоки с неизвестным содержанием в двух гаражах на территории воинской части.

После осмотра выяснилось, что, согласно паспортным данным, в блоках ориентировочно 50 тонн неучтенных плат с содержанием драгоценных металлов:

▪️28 килограммов золота

▪️60 килограммов серебра

▪️590 граммов металлов платиновой группы

Впоследствии выяснилось, что эти платы не состояли на учете воинской части. Хотя одной из задач подразделения было хранить это имущество. Сейчас устанавливаемое каким образом драгоценное имущество исчезло из учета и почему сохранялось неучтенным.

Найденные драгоценные платы (имущество) снова поставлены на учет. Оценочная стоимость – 65,66 миллиона гривен.

Материалы внутреннего аудита будут переданы в правоохранительные органы для предоставления правовой оценки действий командира части и привлечения его к ответственности.

Ранее "Телеграф" писал, что Минобороны нашло на разбитом ракетами составе полтора кило золота.