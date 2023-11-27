После почти 10 лет судов скифское золото вернулось в Украину: что известно

Теперь артефакты будут храниться в Киеве

В Украину из Нидерландов вернулись артефакты из четырех музеев Крыма, представленные на выставке "Крым: золото и тайны Черного моря". Скифское золото находилось в Европе около 10 лет.

Как сообщили в Национальном музее истории Украины, Музей Алларда Пирсона передал ценности этому учреждению. Там они будут храниться до деоккупации Крыма.

Как известно, с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона проходила выставка "Крым: золото и тайны Черного моря". На ней были представлены предметы из коллекций Национального музея истории Украины и четырех музеев Крыма: Национального заповедника "Херсонес Таврический" (Севастополь), Центрального музея Тавриды (Симферополь), Бахчисарайского историко-культурного заповедника и Керченского историко-археологического заповедника.

После начала оккупации Крыма россией в феврале 2014 предметы из коллекции Национального музея истории Украины вернулись в Киев после завершения выставки. В то же время возвращать ценности из крымских музеев на территорию, не подконтрольную украинским властям, стало невозможным. Однако музеи Крыма, де-факто контролируемые властью россии, настаивали именно на этом. После этого в Нидерландах начался судебный процесс.

В декабре 2016 года суд в Амстердаме постановил передать крымские сокровища государству в соответствии с законом о наследии. Апелляционный суд Амстердама также принял решение удовлетворить иск о передаче крымских артефактов государству Украина, но уже на основании закона Украины "О музеях" и приказа Министерства культуры Украины от марта 2014 года. Этот приказ предоставляет министру культуры полномочия принимать решение о передаче музейных экспонатов на ответственное хранение, если есть риск их уничтожения, утраты или повреждения.

Элементы коллекции

Музеи Крыма подали кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов с просьбой отменить решение Апелляционного суда. 9 июня 2023 года Верховный Суд Нидерландов отклонил кассационную жалобу крымских музеев, а апелляционное решение оставил без изменений. Поэтому артефакты передали государству Украина, а не находящимся в оккупации музеям Крыма. Согласно указу Министерства культуры и информационной политики Украины, коллекции крымских музеев должны быть переданы на хранение в Национальный музей истории Украины.

По окончательному решению, вынесенному Верховным Судом Нидерландов, Украина должна была выплатить Музею Алларда Пирсона 111 689 евро с начислением процентов за все время хранения коллекций крымских музеев. 5 июля 2023 на совместном совещании в Музее Алларда Пирсона в присутствии директора музея, представителей посольства Украины в Королевстве Нидерланды и двух юридических советников Украины состоялась встреча, на которой генеральный директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук предложил план передачи и перевозки коллекций крымских музеев в Украину.

После исполнения обязательств, взятых Национальным музеем истории Украины и Министерством культуры и информационной политики Украины, Музей Алларда Пирсона отказался от определенной судом выплаты в свою пользу. В ноябре предметы из крымских музеев прошли независимую проверку, после чего их тщательно упаковали в соответствии с музейными правилами. Затем артефакты перевезли в Киев.

В музее подчеркнули, что сейчас специалисты обследуют состояние этих вещей. Речь идет о 565 предметах, это, в частности, античные скульптуры, скифские и сарматские украшения, китайские лаковые шкатулки, которым две тысячи лет.

"Во время юридических споров наш музей был определен как место хранения коллекций крымских музеев. Это означает, что со своей стороны музей приложит максимум усилий для их сохранения и для того, чтобы граждане и гости Украины смогли их увидеть. Вместе с тем, поскольку коллекция приобрела международный и политический резонанс, ее состояние и дальнейшая судьба будут отныне под пристальным вниманием мира, что в свою очередь возлагает ответственность на всех, кто стоял за политическим решением по возвращению коллекции в воюющую Украину, обеспечивая ей беспрецедентную охрану, а также соответствующую экономическую поддержку Национальному музею истории Украины", — прокомментировал генеральный директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук.

Напомним, ранее Телеграф сообщал, что украинский Минкульт и Музей Алларда Пирсона – археологический музей Амстердамского университета договорились о возвращении скифского золота. Также Украине списали долги за его хранение.