Щодня ми повинні робити все для повернення полонених: у Лаврі розпочали акцію "Дзвін Пам’яті та Надії"

В Україні з ініціативи керівника Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" Максима Остапенка, волонтерів і ветеранів започаткували традицію всенаціонального вшанування військовополонених, політв'язнів, зниклих безвісти та депортованих в результаті агресії. Перша акція "Дзвін пам'яті та надії" стала платформою для об’єднання державних діячів, волонтерів, військових і ветеранів навколо питання повернення українських полонених.

Під час свого виступу голова Українського об'єднання "Мрія" та співавтор ідеї Юрій Гудименко акцентував, що українці не мають права забувати захисників, які були позбавлені волі, зникли безвісти. Він наголосив про необхідність щодня робити все, щоб повернути воїнів і цивільних бранців на Батьківщину.

"Наші українці перебувають у полоні у жахливих умовах. Якщо ми не будемо про них згадувати, якщо ми не будемо робити все, щоб їх звільнити, то таким чином ми втрачаємо частину народу. Максим Остапенко, генеральний директор Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра", прочитав мій допис у Фейсбуці з закликом розпочати традицію вшанування полонених. Опісля ми разом напрацювали, який формат повинен бути. Я дуже радий, що ця традиція стартувала в Україні і я сподіваюся, що вона не буде єдиною", — зазначив Юрій Гудименко.

Важливою метою акції "Дзвін пам'яті та надії" є започаткування традиції щоденного оповіщення з нагадуванням про українських полонених через биття найбільшого лаврського дзвону.

Однією з тих, кому довірили бити в дзвін пам'яті, стала волонтерка, парамедик і засновниця Української фундації "Мрія" Юлія Паєвська "Тайра".

"Вірю, що всі наші побратими і посестри повернуться, а ця мряка розвіється. Сьогодні проглядувало сонце і це гарний знак, як на мене. Я надіюся, молюся, щоб ті, хто там у підвала, ув'язнені, почули цей дзвін. Все це нам дає надію на Перемогу, на свободу, на спокійне нормальне життя", — наголосила вона.