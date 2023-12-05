Каждый день мы должны делать все для возвращения пленных: в Лавре начали акцию "Колокол Памяти и Надежды"

В Украине по инициативе руководителя Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" Максима Остапенко, волонтеров и ветеранов положили начало традиции всенационального чествования военнопленных, политзаключенных, пропавших без вести и депортированных в результате агрессии. Первая акция "Колокол памяти и надежды" стала платформой для объединения государственных деятелей, волонтеров, военных и ветеранов вокруг вопроса возвращения украинских пленных.

Во время своего выступления глава Украинского объединения "Мрия" и соавтор идеи Юрий Гудыменко акцентировал, что украинцы не имеют права забывать лишенных свободы защитников, пропавших без вести. Он подчеркнул необходимость ежедневно делать все, чтобы вернуть воинов и гражданских пленников на Родину.

"Наши украинцы находятся в плену в ужасных условиях. Если мы не будем о них вспоминать, если мы не будем делать все, чтобы их освободить, то таким образом мы теряем часть народа. Максим Остапенко, генеральный директор Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра", прочитал мое сообщение в Фейсбуке с призывом начать традицию чествования пленных. После мы вместе наработали, какой формат должен быть. Я очень рад, что эта традиция стартовала в Украине и я надеюсь, что она не будет единой", — отметил Юрий Гудыменко.

Важной целью акции "Колокол памяти и надежды" является начало традиции ежедневного оповещения с напоминанием об украинских пленных из-за боя крупнейшего лаврского колокола.

Одним из тех, кому доверили бить в колокол памяти, стала волонтер, парамедик и основательница Украинского фонда "Мрия" Юлия Паевская "Тайра".

"Верю, что все наши собратья и сестры вернутся, а этот мрак развеется. Сегодня проглядывало солнце и это хороший знак, как по мне. Я надеюсь, молюсь, чтобы те, кто там в подвалах, заключенные, услышали этот звон. Все это нам дает надежду на Победу, на свободу, на спокойную нормальную жизнь", — подчеркнула она.